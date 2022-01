Dr. Christoph Hiller neuer Vorstand Vertrieb & Marketing bei Lapp

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 hat der Aufsichtsrat der Lapp Holding AG Dr. Christoph Hiller (56) zum Vorstand für Vertrieb & Marketing bestellt. Er übernimmt den Verantwortungsbereich von Andreas Lapp, dem Vorstandsvorsitzenden der Lapp Holding AG, der diese Aufgabe übergangsweise inne hatte. „Wir haben uns für die kommenden Jahre sehr ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt“, betont Siegbert E. Lapp, Aufsichtsratsvorsitzender der Lapp Holding AG. Deshalb sei es notwendig gewesen, den Bereich Vertrieb und Marketing deutlich zu stärken, um die Potentiale der internationalen Vertriebsgesellschaften noch besser heben zu können. „Wir sind sehr froh, dass wir für diese Aufgabe Herrn Dr. Hiller gewinnen konnten. Er ist ein ausgezeichneter Fachmann mit großer internationaler Erfahrung. Und er weiß, wie Familienunternehmen ticken.“

Zur Person Dr. Christoph Hiller

Dr. Christoph Hiller hat in den vergangenen 25 Jahren für die Festo SE gearbeitet. Unter anderem war der gebürtige Esslinger zehn Jahre Vertriebsleiter für Europa, später Co-Geschäftsführer in China. Zuletzt war er als Senior Vice President Global Market Management u.a. für die globale Vertriebsstrategie zuständig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Lapp hat einen sehr guten Ruf als Familienunternehmen und das Portfolio ist extrem spannend. Durch meinen breiten Erfahrungsschatz kann ich sicher im Vertrieb und Marketing viele neue Impulse setzen und so den Wachstumskurs von Lapp weiter unterstützen“, sagt Dr. Christoph Hiller. (eve)

