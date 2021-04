Dr. Christoph Müller-Mederer übernimmt Führung bei DVS Technology

Anzeige

Zum 1. April 2021 hat die DVS Technology AG Dr. Christoph Müller-Mederer zunächst als Co-CEO in den Vorstand berufen. Zum 1. Juli wird er dann die Aufgaben des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Josef Preis übernehmen. Nach dem geplanten Austreten aus Vorstand und Unternehmen von Josef Preis (CEO) und seinem Vorstandskollegen Bernd Rothenberger (CSMO) und der bereits vorher erfolgten Benennung von Stefan Menz (CFO) und Mario Preis (CTDO) vollendet DVS damit die seit langem geplante Umgestaltung in der Führung.

Mit Josef Preis und Bernd Rothenberger gehen im Juli zwei Persönlichkeiten von Bord, welche die Unternehmensgruppe zu dem technologischen Lösungsanbieter formten, der sie heute ist. Beide werden der Unternehmensgruppe auch nach ihrer aktiven Zeit beratend verbunden bleiben. Nach einer dreimonatigen Übergabephase wird Dr. Müller-Mederer ab diesem Zeitpunkt die Rolle des CEO übernehmen und zusammen mit Stefan Menz und Mario Preis das neue, dreiköpfige Vorstandsteam bilden.

Mit Müller-Mederer übernimmt jemand das Ruder, der sowohl die klassisch technologiegetriebene Seite der DVS Group als auch den in letzter Zeit verstärkten Fokus auf Kundenorientierung und betriebswirtschaftliche Aspekte vereint. Der international erfahrene Unternehmer hat seine akademischen Wurzeln sowohl im Maschinenbau als auch in den Wirtschaftswissenschaften und seinen beruflichen Werdegang durchgängig in der Welt des Maschinenbaus gestaltet.

Kundenorientierung im Fokus

„Wir sind sehr glücklich, mit Christoph Müller-Mederer einen Nachfolger gefunden zu haben, der sowohl die Spielregeln und Herausforderungen unserer Branche bestens versteht, also auch die besonderen Chancen erkennt, die im momentanen Wandel zu finden sind. Als Solution Provider in der Future Mobility leben wir von unserer Erfahrung und unserem technischen Know-how – aber auch von Innovation, Agilität und Kundenorientierung. Für beide Seiten steht unser neuer Vorstandsvorsitzende“, sagt Dr. Steen Rothenberger, Aufsichtsratsvorsitzender, zu den Auswahlkriterien bei der Nachfolgeregelung.

Schwerpunkt der Arbeit des neuen Vorstandsvorsitzenden wird die weitere Ausrichtung der DVS Gruppe als Solution Provider der Future Mobility sein mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kundenorientierung, Internationalisierung und Digitalisierung. (ys)

