Am 1. Juli tritt Dr.-Ing. Peter Barton als Technikvorstand in das Führungsgremium der Ziehl-Abegg S.E. in Künzelsau ein.

Der 46-Jährige wird die Entwicklung des Motoren- und Ventilatorenexperten leiten und gestalten. Sein Maschinenbaustudium sowie die Promotion im Bereich der Getriebetechnik absolvierte Barton an der Ruhr-Universität Bochum. Berufliche Stationen als Führungskraft folgten bei SEW-Eurodrive, Liebherr-Components und Wolffkran.

