Anzeige

Das Laserunternehmen Coherent Inc., Santa Clara, USA, hat Dr. Markus Klein zum Geschäftsführer des Diodenlaser-Standorts in Mainz ernannt. Der Experte im Bereich Opto-Halbleiterindustrie soll die Reorganisation und die Umwandlung des Standorts, der früher als Dilas Diodenlaser GmbH bekannt war, in eine voll integrierte Geschäftseinheit von Coherent leiten, teilt das Unternehmen mit. Im Vordergrund stehe die Verbesserung des globalen Kundenservices, heißt es.

Kontakt zum Unternehmen:

Coherent Dilas

Galileo-Galilei-Str.10

55129 Mainz

www.dilas.com