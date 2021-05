Dr. Sebastian Schöning wird neuer CEO von FFG

Anzeige

Zum 01. Mai 2021 übernimmt Dr. Sebastian Schöning die globale Führung der FFG Europe & Americas Gruppe und insbesondere der MAG IAS GmbH. Der Spezialist für schlüsselfertige Fertigungsanlagen erhält somit einen ausgewiesenen Experten als neuen CEO, der in der Branche bestens vernetzt ist. Schöning startete seine berufliche Karriere bei der Fraunhofer Gesellschaft und beschäftigte sich dort mit Themen rund um das Technologiemanagement. Als Oberingenieur am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen übernahm er den Bereich Innovationsmanagement und schloss in dieser Zeit seine Promotion ab. Im Jahr 2007 schloss sich Dr. Schöning erstmals der MAG Gruppe (heute Teil der FFG Europe and Americas Gruppe) als Vice President Platform Management an. Zu der Zeit war das treibende Thema noch die Integration der einzelnen Marken, die nach den unterschiedlichen Zukäufe zusammengeführt werden mussten. Im Anschluss übernahm er die Verantwortung für die CORCOM Werke in Rottenburg und Ungarn, bevor er 2011 in Eislingen die Führung der Business Unit Automotive übernahm.

Neue Geschäftsfelder im Blick

2013 wechselte Dr. Schöning zur Firma Gehring als CEO und steuerte die Gruppe 7 Jahre lang. Bei Gehring war ein Schwerpunkt seiner Aktivitäten der Ausbau neuer Geschäftsfelder wie z.B. Produktionstechnologien für den elektrifizierten Antriebsstrang. Mit seinem Engagement im Strategiedialog Automobilwirtschaft hat er aktiv an der Transformationsstrategie des Landes Baden-Württemberg mitgearbeitet. Das Netzwerk und das Erfahrungswissen bringt er mit in seine neue Rolle bei der FFG Europe & Americas und MAG IAS ein. (bt)

