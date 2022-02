Enno Scharphuis in den Vorstand von VDMA Robotik + Automation berufen

Enno Scharphuis, Leiter der Business Unit Assembly Technology der Bosch Rexroth AG, ist neues Mitglied im Vorstand des VDMA-Fachverbandes Robotik + Automation (R+A).

Mit der Berufung folgt Enno Scharphuis auf Johannes Linden, PIA Automation, der aus satzungsgemäßen Gründen aus dem R+A-Vorstand ausgeschieden ist.

Scharphuis vertritt im R+A-Vorstand die VDMA-Fachabteilung Integrated Assembly Solutions, deren Vorstand er ebenfalls angehört.

Flexible und wandelbare Fertigungssysteme realisieren

„Robotik und Automation sind wesentliche Erfolgsfaktoren, um unsere Industrie auch in Zukunft wettbewerbsfähig und erfolgreich zu machen. Neben hochproduktiver Automatisierung wird es in den nächsten Jahren vor allem darum gehen, flexible und wandelbare Fertigungssysteme zu realisieren, in denen unterschiedlichste Kundenanforderungen schnell über Software umgesetzt werden. Ich freue mich darauf, diese Aufgabenstellungen gemeinsam im Vorstand anzugehen und unseren Mitgliedern Lösungen zu vermitteln und Unterstützung anzubieten“, sagt Scharphuis zu seiner neuen Aufgabe. (bec)

