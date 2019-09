Anzeige

Die Atlas Copco IAS GmbH in Bretten hat mit Erik Felle (Bild) einen neuen Geschäftsführer. Er verantwortet die Geschäfte des Kundenzentrums Zentral- und Südwesteuropa in der Division Industrielle Fügetechnologien (Industrial Assembly Solutions, IAS) von Atlas Copco. Felle übernimmt die Position von Jürgen Dennig, der nun als Vice President Electronics in der IAS-Division weltweit die Geschäfte im Segment Elektronik verantwortet.

16. September 2019

