Fachmann für Service-Bedarfe

Bei Conductix-Wampfler, einem Hersteller von Systemen für die Energie- und Datenübertragung zu beweglichen Verbrauchern, hat

Landen Stoker als neuer Director of Global Service seine Arbeit aufgenommen. Der gebürtige US-Amerikaner soll das Serviceangebot von Conductix-Wampfler global weiterentwickeln, teilt das Unternehmen aus Weil am Rhein mit. In seiner Rolle verantwortet er funktional die drei Service-Plattformen in den Regionen Americas, EMEA und APAC.

30. August 2018

