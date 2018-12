Fischer und Zirondoli neu im Führungsteam

Anzeige

Sumitomo (SHI) Demag hat die Managementstruktur strategisch

neu ausgerichtet und die Führungsmannschaft verstärkt: In der Geschäftsleitung übernimmt Martin Fischer (rechts) den Bereich Operations und ist somit für Produktion und Einkauf verantwortlich. Er war zum 1. März 2018 in das Unternehmen eingetreten und wird die Modernisierung und zukünftige Ausrichtung der Produktion weiter vorantreiben. An ihn berichten mit Bernd Tröger und Frank Stengel die jeweiligen Produktionsleiter für die beiden Standorte Schwaig und Wiehe. Paolo Zirondoli (links) hat als General Manager Sales die übergeordnete Verantwortung für den globalen Vertrieb. Er führt in dieser Position die Vertriebsteams aller Tochtergesellschaften sowie der weltweiten Vertretungen.

13. Dezember 2018