100 Jahre alt wäre Oskar Lapp am 20. März 2021 geworden. Der Gründer der Stuttgarter Lapp Gruppe hat gemeinsam mit seiner Frau Ursula Ida Lapp ein Unternehmen von Weltruf geschaffen. Die Erfindungen des leidenschaftlichen Unternehmers prägen bis heute die Verbindungstechnik. Mit einer Kranzniederlegung auf dem Alten Friedhof in Stuttgart-Vaihingen und zahlreichen Aktionen würdigen die Familie Lapp und die Mitarbeiter auf der ganzen Welt diese große Unternehmerpersönlichkeit. „Ohne Oskar Lapp gäbe es das Unternehmen nicht. Sein Lebenswerk setzen wir in tiefster Dankbarkeit fort. Und dass bereits die dritte Generation bei Lapp Verantwortung übernommen hat, würde ihn bestimmt sehr stolz machen“, erklärt Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding. Der in Thüringen geborene Oskar Lapp verstarb im Jahr 1987. Nach Kriegsgefangenschaft und Flucht aus der DDR begann er Mitte der 50er-Jahre mit seiner Familie ein neues Leben im Westen Deutschlands.

