Generationswechsel beim Druckspezialisten Elanders

Sven Burkhard und Christopher Sommer haben am 1. Januar 2020 gemeinsam den Führungsstab des Druckspezialisten Elanders übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Peter Sommer steht dem Unternehmen als Berater auch weiterhin zur Verfügung. Mit dem Generationenwechsel geht das Unternehmen den nächsten Schritt in Richtung Zukunft.

„Wir stehen jetzt vor der vermutlich größten Herausforderung – nämlich der Frage, was in Zukunft überhaupt noch gedruckt wird“, sagt Burkhard. Als Betrieb an der Spitze der Branche will das Unternehmen daher nicht nur die passenden Antworten finden, sondern auch eine ganze Reihe an ergänzenden Kundenvorteilen generieren, so der Geschäftsführer.

10. Januar 2020