Neuer Geschäftsführer bei ITK Engineering

Michael Englert, Gründer und Geschäftsführer der ITK Engineering GmbH, wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen und das Unternehmen nach 27 Jahren verlassen. Bereits zum 1. Oktober tritt Dr. Frank Schmidt, bislang Mitglied der Geschäftsführung der Bosch Engineering GmbH, seine Nachfolge an. Die langfristigen Unternehmensziele – internationales Wachstum, Erschließung neuer Branchen sowie Digitalisierung des Engineering – stehen weiterhin im Fokus.

Vor 27 Jahren hat Michael Englert im südpfälzischen Kuhardt das Ingenieurbüro für technische Kybernetik, die heutige ITK Engineering GmbH, gegründet. Heute umfasst das Unternehmen rund 1.300 Mitarbeitende an mehreren internationalen Standorten. Zum Jahresende wird Englert nun seinen Ruhestand antreten und das Unternehmen verlassen. Sein Nachfolger ab dem 1. Oktober 2021 ist Dr. Frank Schmidt, seit 2016 Mitglied der Geschäftsführung der Bosch Engineering GmbH (BEG).

Teil der Bosch-Gruppe

„Vor mehr als einem Vierteljahrhundert war es meine Vision, Intelligenz in Maschinen sowie Systeme zu bringen“, erklärt Englert. „Dass daraus ein internationaler Software- und Entwicklungsdienstleister entstanden ist, der heute auf einem enormen Methodenwissen in Bereichen wie Embedded Systems, Cloud Computing oder Cybersecurity fußt, macht mich persönlich sehr stolz“.

Ein wichtiger Schritt in dieser Unternehmensgeschichte war 2017 die Übernahme durch die Robert Bosch GmbH. Seitdem ist ITK Engineering eine eigenständige Marke innerhalb des weltweit führenden Technologieunternehmens. Die enge Verbindung zu Bosch bleibt auch künftig von großer Bedeutung. Schmidt kennt den Konzern seit 25 Jahren aus verschiedenen Funktionen. Auch in seiner neuen Rolle als Vorsitzender der Geschäftsführung der ITK Engineering GmbH wird er Mitglied in der Geschäftsführung der BEG bleiben.

Fortschrittliche Methodenkompetenz

ITK Engineering steht dafür, hochkomplexe Probleme der Kunden aus unterschiedlichen Branchen mit fortschrittlichster Methodenkompetenz zu lösen. „Vor diesem Hintergrund ist Frank Schmidt die ideale Besetzung für die Führung von ITK“, erklärt Englert. „Seine langjährige Erfahrung im internationalen Automotive-Geschäft, bei der Entwicklung von Komponenten bis hin zu Gesamtsystemen sowie seine Expertise bei der Digitalisierung des Engineering werden uns entscheidend helfen, die strategischen Ziele erfolgreich und langfristig zu verfolgen“, so Englert.

Weiterhin auf Wachstumskurs

Im Fokus stehen für Schmidt mehrere Themen. „Natürlich wollen wir die Präsenz in unseren traditionellen Branchen Automotive, Bahn- und Medizintechnik stärken,“ erklärt er. „Gleichzeitig ist es unser Ziel, neue Branchen dazuzugewinnen und weitere internationale Märkte zu erschließen. Mit der Eröffnung unseres Büros in China Mitte August ist ein erster Schritt getan, gerade auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen.“ Auch die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle. ITK war und ist Vorreiter in der Modellbasierten Entwicklung. Diese Methoden und Kompetenzen bilden die Grundlage, im Rahmen der digitalen Transformation schnellere, flexiblere Arbeitsmethoden und -prozesse zu gestalten und die Kunden in diesem Wandel zu unterstützen.

Englert wird ITK Engineering zum Jahresende verlassen. Sein Engagement für das Unternehmertum der Region wird er beibehalten, beispielsweise in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender des Technologie-Netzwerks Südpfalz. (bt)

Kontakt

ITK Engineering GmbH

Im Speyerer Tal 6

76761 Rülzheim

Tel: +49 7272 7703-0

Email: info@itk-engineering.de

www.itk-engineering.de