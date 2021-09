Jean-Paul Seuren ist neuer Geschäftsführer bei TDM Systems

Jean-Paul Seuren übernimmt ab sofort die Geschäftsführung bei TDM Systems, wie der Anbieter von Tool Management Lösungen im Zerspanungsbereich am 28. September 2021 mitteilt. Seuren löst Dietmar Bohn, der sich anderen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmet.

Als bisheriger Vice President Global Sales und Marketing bei TDM Systems hat Jean-Paul Seuren bereits innerhalb weniger Monate wichtige Meilensteine im Vertrieb erreicht, berichtet TDM Systems. Nun lenkt er die Geschicke des gesamten Unternehmens. Der Vertriebsprofi freut sich auf die Herausforderung: „TDM Systems will weiter wachsen. Die Chancen dafür stehen gut, denn eine digitale Werkzeugmanagement-Lösung ist unverzichtbar, um effizient und damit wettbewerbsfähig zu fertigen.“

Seuren ist im Vertrieb von CAD-/CAM-Software zuhause

Seuren befasst sich bereits lange mit dem Thema. Da er fast 30 Jahre im Vertrieb von CAD- und CAM-Software tätig war, kennt er den Markt und die Bedürfnisse der Unternehmen. Das Potential der TDM-Lösungen schätzt er hoch ein. Für ihn sind sie ein „sehr gutes Beispiel für die innovative Umsetzung von Kundenanforderungen und -bedürfnissen“.

Kundenwünsche vorausdenken

Jean-Paul Seuren will weiterhin nah am Kunden sein und misst dem Austausch mit Anwendern hohen Wert bei. „Kundenstimmen spielen auch zukünftig eine wichtige Rolle in der Produktentwicklung“, sagt der neue Geschäftsführer. Doch er verspricht noch mehr: „Wir setzen nicht nur Wünsche um, wir denken voraus.“ (os)

TDM Systems GmbH

Derendinger Straße 53

72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 9492–760

www.tdmsystems.com