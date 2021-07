Bosch Rexroth: Holger von Hebel neuer Finanzvorstand und Arbeitsdirektor

Anzeige

Der 55-jährige Holger von Hebel übernimmt ab 1. Oktober 2021 im Vorstand der Bosch Rexroth AG die Verantwortung für kaufmännische Aufgaben, Einkauf, Logistik und Personal. Er tritt damit im Bosch-Rexroth-Vorstand die Nachfolge von Dr. Markus Forschner an, der zum 1. Januar 2022 als Finanzchef (CFO) und Chief Performance Officer (CPO) in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH wechselt und sich bereits ab 1. Oktober auf seine neue Aufgabe in Stuttgart vorbereiten wird.

„Holger von Hebel bereichert unser Vorstandsteam mit seiner fundierten kaufmännischen Expertise und bringt einen großen Erfahrungsschatz aus verschiedenen für uns wichtigen Branchen und Technologien mit“, sagt Rolf Najork, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH und Vorstandsvorsitzender von der Bosch Rexroth AG.

Seit 2013 bei Bosch Rexroth

Holger von Hebel ist seit 2013 in verschiedenen Bereichen bei Bosch Rexroth tätig. Ab 2013 war er kaufmännischer Leiter der früheren Business Unit Industrial Applications mit Sitz in Lohr a. Main, die die heutigen Bosch Rexroth-Bereiche Fabrikautomation, Industriehydraulik, Großantriebe sowie das Projektgeschäft beinhaltete. Seit Sommer 2017 ist Holger von Hebel Geschäftsleiter der Business Unit Mobilhydraulik mit Sitz in Elchingen – der größten Business Unit von Bosch Rexroth – und hat die Gesamtverantwortung einschließlich der kaufmännischen Aufgaben. Seine Aufgabe als Leiter der Business Unit Mobilhydraulik behält Holger von Hebel bei.

Karrierestart 1990 bei Bosch

Holger von Hebel studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin und Karlsruhe und trat 1990 als Trainee in die Bosch-Gruppe ein. Nach verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland übernahm er 2004 die kaufmännische Leitung der Bosch-Tochter SIG Pack International AG in der Schweiz. Seit 2005 hatte von Hebel zusätzlich die Verantwortung für Finanzen, Controlling und IT des ehemaligen Bosch-Geschäftsbereichs Verpackungstechnik. Im Anschluss übernahm er den Vorsitz des Bereichsvorstandes der Bosch Solar Energy AG. Im Jahr 2013 wechselte er zu Bosch Rexroth.

Veränderungen im Führungsteam der Mobilhydraulik

Beim Wechsel in den Vorstand der Bosch Rexroth AG wird Holger von Hebel die Gesamtverantwortung für die Mobilhydraulik behalten. Die kaufmännische Leitung der Business Unit Mobilhydraulik wird zum 1. Oktober 2021 Dr. Alexander Jabs übernehmen. Jabs ist derzeit für das Service-Geschäft in der Mobilhydraulik und die Stärkung des Service-Geschäfts für ganz Bosch Rexroth verantwortlich.

Im Führungsteam der Business Unit Mobilhydraulik gibt es darüber hinaus eine weitere Änderung: Wolfgang Totsche, verantwortlich für Fertigung und Qualität Mobilhydraulik, geht Ende des Jahres in Ruhestand. Ihm folgt Matthias Aberle nach, derzeit verantwortlich für Fertigung und Entwicklung in der Region Nord- und Zentralamerika.

