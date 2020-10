Anzeige

Personelle Veränderung bei der J.G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG, St. Georgen: Um die Präsenz in Asien voranzutreiben, hat die Geschäftsleitung zusammen mit dem Beirat Ibrahim Coskun zum Geschäftsführer von J.G. Weisser China/Asia berufen. Der 36-Jährige übernimmt in dieser Position zum 1. November die Gesamtverantwortung für das Asien-Geschäft des Drehmaschinen-Spezialisten.

Kontakt zum Unternehmen:

J.G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG Werkzeugmaschinenfabrik

Johann-Georg-Weisser-Str. 1

78112 St.Georgen

www.weisser-web.com

Hier finden Sie mehr über: