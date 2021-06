Igus-Gründerpaar Günter und Margret Blase feiert 90. Geburtstage

Anzeige

1964 gründeten Günter und Margret Blase in ihrer Hinterhofgarage in Köln-Mülheim die Firma Igus. 2021 beliefert das international tätige Unternehmen Kunden überall auf der Welt mit seinen schmier- und wartungsfreien Motion Plastics. Anlässlich des 90. Geburtstags des Gründerpaares erweckt der Motion-Plastics-Spezialist jetzt die Garage noch einmal zum Leben.

Wenn Günter Blase an seinem 90. Geburtstag wie an vielen Tagen im Jahr zu Igus fährt, kann der Firmengründer aktuell den Baufortschritt des neuen Firmengebäudes an der B8 direkt sehen. Der Neubau entsteht neben dem Hauptsitz in Köln Porz-Lind, von Weitem sichtbar durch die markanten gelben Pylonen.

Hochleistungskunststoffe für bewegte Anwendungen

Die Igus GmbH entwickelt und produziert hier Motion Plastics, Hochleistungskunststoffe für bewegte Anwendungen. Die Tribopolymere machen überall auf der Welt bewegliche Teile schmierfrei, leise und leicht – in Theaterbühnen, Mountainbikes oder Büromöbeln, ebenso wie in Offshorebohrinseln, Krananlagen, Schiffen und Weltraumraketen.

1965, ein Jahr nach der Gründung, war daran allerdings noch nicht zu denken als die ersten Motion Plastics in einer 55 m² großen Garage in Köln-Mühlheim entstanden. Günter Blase hatte schon früh das Potenzial von Kunststoff erkannt und wie durch den Spritzguss eine Rationalisierung in der Industrie möglich ist. So entschied er nach acht Jahren Festanstellung in einem Unternehmen der Kunststoff-Branche sich selbständig zu machen.

Seine Frau Margret, die im April dieses Jahres ebenfalls ihren 90. Geburtstag feierte, unterstützte diese Idee. Als selbstständige Steuerbevollmächtigte übernahm sie zusätzlich die Buchhaltung und Finanzen der neuen Firma, während sich Günter Blase auf die Produktion fokussierte. Sechs Jahre lang produzierte Igus aus dieser Garage heraus Motion Plastics, als reiner Auftragsfertiger für wenige Industriekunden.

„Wir müssen uns stets auf -50 und +50 % einstellen“

56 Jahre später steht anlässlich der 90. Geburtstage des Gründerpaars ein Nachbau genau dieser Garage vor dem 90.000 m² großen vom Architekten Sir Nicholas Grimshaw 1994 konzipierten Igus-Fabrikcampus. Im Innenraum des Nachbaus sind einige Meilensteine der Firmenhistorie zu sehen, so zum Beispiel die erste Spritzgussmaschine.

Vieles hat sich seitdem verändert: Das Portfolio umfasst inzwischen 200.000 Teile ab Lager und reicht von online berechenbaren Energiekettensystemen mit Garantie über intelligente 3D-gedruckte Sonderteile bis hin zu Roboterkomponenten für einen günstigen Einstieg in die Automatisierung.

Die mehr als 4.500 Mitarbeiter in 35 Igus-Filialen weltweit sorgen täglich dafür, dass Kunden mit Motion Plastics ihre Technik verbessern und Kosten sparen können. Dabei beherzigt Igus bis heute eine Maxime von Günter Blase, und sie ist aktueller denn je: „Wir müssen uns stets auf -50 und +50 % einstellen“.

Und so sorgt der frühzeitige Ausbau der Kapazitäten von Maschinen und Rohstofflagern während der Pandemie gegenwärtig in einer Phase der rasanten wirtschaftlichen Erholung immer noch für vergleichsweise schnelle Lieferzeiten. Mit dem Fabrikneubau soll diese Entwicklung in Zukunft weiter vorangetrieben werden. Ein Projekt, das der architekturbegeisterte Günter Blase bis heute aktiv mitbegleitet. (bec)

