Die IoT-Expertin Dr. Tanja Rückert tritt zum 1. Juli in die Bosch-Gruppe, Gerlingen, ein und übernimmt zum 1. August die Leitung des Geschäftsbereichs Bosch Building Technologies. Rückert leitet derzeit den Geschäftsbereich IoT und Digital Supply Chain bei der SAP SE in Walldorf, Deutschland. Sie folgt auf Gert van Iperen (63), der am 31. Juli in den Ruhestand geht.

8. März 2018