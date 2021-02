Anzeige

Seit dem 1. Januar ist Jan Ciliax (52) neuer Finanzvorstand der Lapp Holding AG. Er folgt auf Dr. Ralf Zander, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet. Als Finanzvorstand, CFO, verantwortet Ciliax die Bereiche Controlling, Riskmanagement, Corporate Finance, Bilanzen, Steuern und Rechnungswesen. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er bei namhaften Konzernen in verschiedenen Führungs- und Finanzmanagementpositionen in Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA und der Schweiz.

In den vergangenen zwölf Jahren war er bei der Firma TE Connectivity beschäftigt, zuletzt als CFO der Industrie Sparte mit Geschäftseinheiten im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, Energy, Medizintechnik, Luftfahrt und Öl & Gas. Sein BWL-Studium absolvierte er an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. „LAPP ist ein sehr solides und innovatives Familienunternehmen mit großem Potential. Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Jan Ciliax.

Kontakt:

U.I. Lapp GmbH

Schulze-Delitzsch-Straße 25

70565 Stuttgart

Tel.: +49 7117838–01

www.lappkabel.de

