Anzeige

Seit Jahresbeginn ist Dr. Michael Rehse (Bild) Mitglied der Geschäftsführung der Gebr. Kemper GmbH + Co. KG. Er ist für die Geschäftsbereiche Guss- und Gebäudetechnik verantwortlich. Rehse ist Mitte 2017 in das Olper Familienunternehmen als Geschäftsbereichsleiter Guss- und Gebäudetechnik eingetreten. Zuvor war der 51-Jährige bereits in leitender Funktion in der Gebäudetechnik-Industrie tätig.

15. März 2018