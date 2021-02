Teradyne: Kim Povlsen ist neuer Präsident bei Universal Robots

Anzeige

Der US-Konzern Teradyne ernennt Kim Povlsen zum neuen Präsidenten des Cobot-Pioniers Universal Robots (UR). Er soll die nächste Wachstums- und Innovationsphase von Universal Robots leiten. Der gebürtige Däne übernimmt seine neue Rolle am 1. März 2021.

„Ich freue mich, Kim Povlsen als neuen Präsidenten von Universal Robots vorzustellen. Er kombiniert eine fantastische Erfolgsbilanz als dynamische Führungskraft mit einschlägiger Erfahrung und einer enormen Leidenschaft für die Robotik“, sagt Greg Smith, Präsident der Industrial Automation Group von Teradyne und amtierender Präsident von Universal Robots. „Mit ihm an Bord ist Universal Robots in der Lage, seine Spitzenposition auf dem globalen Markt für kollaborative Robotik zu stärken. Universal Robots war eines der ersten Unternehmen, die den Kern des Innovationszentrums für Robotik in Odense bildeten. Ich finde es toll, einen landsmännischen Geschäftsführer zu haben, der auf unseren Errungenschaften aufbauen und unseren Robotik-Hub und Hauptsitz in Odense weiterentwickeln kann.“

Absolvent der University of Southern Denmark

Kim Povlsen hatte bereits verschiedene leitende Führungspositionen bei Schneider Electric, einem globalen Energiemanagement- und Automatisierungsunternehmen, inne. Zuletzt war er als Vice President Strategy & Technology verantwortlich für die Technologiestrategie und -umsetzung. Povlsen lebt in Aarhus, Dänemark, und hat einen Master-Abschluss in Computer Science & Embedded Engineering von der University of Southern Denmark. Zu den Absolventen der Universität gehören viele der Innovatoren und Führungskräfte der Robotik-Community in Odense.

„Universal Robots hat mich schon vor einiger Zeit beeindruckt“, betont Kim Povlsen. „Für mich ist das Unternehmen ein Vorreiter mit Blick auf Innovation und Potenzial, und ich war begeistert, für diese einzigartige Führungsrolle ausgewählt worden zu sein. Ich freue mich sehr darauf, mit den großartigen Menschen bei Universal Robots zu arbeiten, von ihnen zu lernen und Teil von ihnen zu sein.“

Universal Robots A/S

Energivej 25

5260 Odense

Dänemark

www.universal-robots.com