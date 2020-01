Anzeige

Mit Jahresbeginn hat Guido Frohnhaus (50) die technische Geschäftsführung bei der Arburg GmbH + Co KG in Loßburg übernommen. Zu seinen Verantwortungsbereichen gehören die Produktion und Fertigung, Entwicklung, Materialwirtschaft und Technische Abwicklung. In den letzten Monaten führte die geschäftsführende Gesellschafterin Juliane Hehl diese Bereiche interimistisch. Vor seinem Wechsel zu Arburg verantwortete Frohnhaus als Geschäftsführer der Werner Turck GmbH & Co. KG die Bereiche Entwicklung und Fertigung.

Kontakt zum Unternehmen:

ARBURG GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Straße

72290 Loßburg

www,arburg.com

28. Januar 2020

Hier finden Sie mehr über: