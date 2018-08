Anzeige

Der Hersteller von wässrigen Teilereinigungsmaschinen, Mafac – E. Schwarz GmbH & Co. KG in Alpirsbach, baut seine Vertriebsmannschaft aus und wird seit Juli von Meinolf Schulte (49) unterstützt. Der gebürtige Sauerländer mit Wurzeln im Ruhrgebiet übernimmt die Betreuung der Kunden in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Postleitzahlengebieten sowie Teilen von Niedersachsen.

27. August 2018