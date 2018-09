Maier managt Google Cloud

Anzeige

Google Cloud unterstreicht die Bedeutung des deutschsprachigen Markts mit einer neuen Personalie: Am 1. September trat Annette Maier (Bild) als Managing Director Google Cloud DACH an und verantwortet in dieser Position künftig die Cloud-Services für Unternehmen von Google in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie berichtet direkt an Sebastienne Marotte, Vice President Google Cloud EMEA. Michael Korbacher, bisher Director Google Cloud DACH, steuert seit September von München aus das Team Cloud Partnersales EMEA.

14. September 2018