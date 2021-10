Manfred Wegner ist Director Sales, Marketing & Service bei Supfina

Zum 1. September 2021 hat Diplom-Ingenieur Manfred Wegner seine Tätigkeit als Director Sales, Marketing & Service beim Lösungsanbieter Supfina begonnen.

Mit seinen Fachkenntnissen und jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich des internationalen Maschinenbaus unterstützt er die erfolgreiche Ausrichtung des Schwarzwälder Unternehmens als Anbieter für Hightech-Lösungen von Maschinen, Geräten und automatisierten Fertigungssystemen.

Vielfältige Berufserfahrungen

Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker und einem Maschinenbaustudium mit einem einjährigen Aufenthalt an der Universität Navarra (Spanien), hat Wegner bei Firmen wie der Reishauer AG Schweiz (Verzahnungsschleifmaschinen), Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH (Schleifmaschinen), J. G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG (Drehmaschinen) und IPT Moderntec (Induktions-Härteanlagen) im In- und Ausland gearbeitet.

Die hohe interkulturelle Kompetenz untermauert Manfred Wegner mit Kenntnissen in 5 Sprachen. Seine Sprachenaffinität erleichtert es ihm, sich sicher auf internationaler Ebene zu bewegen.

„Ich freue mich sehr, all meine Erfahrungen in einem hoch innovativen Unternehmen mit einem hervorragenden Produktportfolio einbringen zu können“, so Wegner in einem ersten Statement.

Technologien für perfekte Oberflächen

Supfina Grieshaber gehört mit Standorten in Deutschland, den USA und China zu den weltweit führenden Anbietern von modernen Lösungen für die Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, Automation, Robotik und Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 qualifizierte und hochspezialisierte Mitarbeiter. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung bietet Supfina integrierte und innovative Systeme – inklusive umfangreicher Services. (bec)

Kontakt:

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Schmelzegrün 7

77709 Wolfach

Tel.: +49 7834 866–0

E-Mail: info@supfina.com

Website: www.supfina.com