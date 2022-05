Marino Crippa wird Geschäftsführer von KEB Automation Italia

Der Verwaltungsrat von KEB Automation Italia bestimmte in seiner Sitzung am 27. April 2022 die neue Geschäftsführung: Marino Crippa, der ehemalige Marketing- und Vertriebsdirektor von KEB Automation Italia, wurde zum Geschäftsführer ernannt und tritt damit die Nachfolge von Andrea Menegale an, der in den Ruhestand gehen wird. Mit der Ernennung von Crippa wurde auch der Verwaltungsrat erneuert, der sich nun wie folgt zusammensetzt:

Marco Sala, Aufsichtsrats-Vorsitzender

Marino Crippa, Vorstand und CEO

Vittorio Tavella, Aufsichtsratsmitglied

Der Verwaltungsrat dankte Menegale für die in seiner Amtszeit erzielten Erfolge und die Unterstützung, die er dem Unternehmen bei der Übergabe in den kommenden Monaten zukommen lassen wird.

Über Marino Crippa, KEB Automation Italia

Crippa, der am Politecnico in Mailand ein Studium der Elektrotechnik absolvierte, begann seine Karriere bei Nokia als Projektleiter. Anschließend wechselte er zur Bosch-Gruppe in den Bereich Industrieautomation, wo er in den Bereichen Produktmanagement, Vertrieb und Marketing immer verantwortungsvollere Aufgaben übernahm und über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Informationssysteme verfügte. Seit 2011 verfolgt er die Entwicklung der Digitalisierung der Fertigung sowohl auf geschäftlicher als auch auf wissenschaftlicher Ebene als Mitglied der Federmeccanica Task Force, des Lenkungsausschusses des Clusters „Intelligente Fabrik“ und ist aktiv an der Gründung von MADE, dem Kompetenzzentrum des Politecnico in Mailand, beteiligt. Im Jahr 2020 wechselte er als Marketing- und Vertriebsleiter zu KEB Automation Italia. (eve)