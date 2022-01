Marko Höher ist jetzt Vertriebsleiter bei der ULT AG

Beim Anbieter von Absaug- und Filtertechnik ULT ging eine Ära zu Ende: Wolfgang Richter hat jetzt die Vertriebsleitung an Marko Höher übergeben.

Seit Gründung der ULT AG vor mehr als 25 Jahren hat Richter das Unternehmen mitgestaltet und entwickelt. Neben seiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung verantwortete er in den letzten Jahren die Entwicklung des nationalen Vertriebes sowie des Vertriebsinnendienstes als Vertriebsleiter.

Solide Vertriebsstruktur und langfristige Partnerschaften aufgebaut

Alexander Jakschik, Vorstand der ULT AG, sagt: „Wolfgang Richter hat in den vergangenen Jahrzehnten eine solide Vertriebsstruktur sowie langfristige Partnerschaften erfolgreich aufgebaut. Um im Zuge seines Mitte 2023 anstehenden Ruhestandes eine gute Übergabe sowie Kontinuität zu gewährleisten, freuen wir uns, dass wir Herrn Marko Höher für die Stelle der Vertriebsleitung national sowie des Vertriebsinnendienstes ab dem 1.1.2022 gewinnen konnten.“

Höher verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrungen in Technik und Management von Projekten, Service und Vertrieb. Seine beruflichen Stationen vor der ULT AG waren Unternehmen im Bereich der Halbleiterindustrie bzw. des Maschinen- und Anlagenbaus.

Ausbau bestehender und Schaffung neuer Netzwerke

„Mein primärer Fokus wird es sein, dass die ULT AG weiterhin als kundenorientierter Lösungsanbieter am Markt agiert, was im Einklang mit der stetigen Weiterentwicklung von Vertriebsaußen- und -innendienst steht“, erklärt Höher und fährt fort: „Wichtig ist mir der Ausbau bestehender und die Schaffung neuer Netzwerke zwischen unseren Kunden und der ULT AG, um Marktpotenziale noch besser und schneller zu antizipieren.“

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Kollegen, Kunden und zukünftigen Kunden der ULT AG. Mich motiviert es, gemeinsam als Team den Herausforderungen von Markt und Technik zu begegnen und Erfolge zu erzielen. Auf diesem Wege möchte ich Herrn Wolfgang Richter herzlichst danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, so Höher weiter.

Richter war seit mehr als einem Vierteljahrhundert das „Gesicht der ULT AG“ für Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Er wird weiterhin in der Geschäftsleitung des Unternehmens tätig sein. Darüber hinaus wird er als „Principal Expert“ (Fachexperte) in den kommenden eineinhalb Jahren sein Wissen den Kollegen bei ULT zugänglich machen sowie die Vertriebsprozesse optimieren. Weiterführend wird er an verschiedenen strategischen Projekten mitwirken, um den Vertrieb zukunftsfähig zu gestalten. (bec)

Kontakt:

ULT AG

Am Göpelteich 1

02708 Löbau

Tel.: +49 3585 4128-0

E-Mail: ult@ult.de

Website: www.ult.de