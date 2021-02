Anzeige

Markus Asch ist neuer CEO der Rittal International Stiftung & Co. KG sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Rittal GmbH & Co. KG. Prof. Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group hat ihn zum 1. Februar 2021 in die Posten berufen.

Der 49-jährige trägt damit die Verantwortung für alle Geschäftsbereiche des global agierenden Systemanbieters für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur, Software und Service. Das Unternehmen hat weltweit 58 Tochtergesellschaften und 9.700 Mitarbeiter. Asch übernimmt zudem die Verantwortung für Rittal Software & Service (RSS) International mit den Einheiten Eplan und Cideon und 1.400 Mitarbeitern.

Erfolgreiche Vergangenheit bei Kärcher

In den vergangenen 25 Jahren war Asch in verschiedenen Managementpositionen beim Spezialisten für Reinigungsgeräte Alfred Kärcher tätig, zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CTO. Asch trieb die Weiterentwicklung modularer und skalierbarer Produkt- und Lösungsplattformen voran und richtete die Vertriebsorganisation erfolgreich auf die Erschließung neuer Kunden- und Marktpotenziale aus.

„Herr Asch bringt für die neue herausfordernde Aufgabe langjährige Erfahrung in der Führung von global erfolgreichen Familienunternehmen mit“, sagt Prof. Loh: „Er verfügt über ein hohes technisches Verständnis von Produkten, Produktion und Lösungen und versteht sich als Treiber von Innovationen. Dabei stellt Herr Asch den Kunden klar in den Mittelpunkt und denkt und handelt aus globaler Perspektive.“

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Loh, der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei diesem beeindruckenden Weltmarktführer“, so Asch abschließend. (ys)

