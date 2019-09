Anzeige

Panduit, Anbieter von Infrastrukturlösungen für Industrie, IT und Rechenzentren mit Hauptsitz in Inley Park, Illinois, USA, hat Martin Kandziora zum neuen Senior Marketing Manager EMEA ernannt. Er führt die verschiedenen regionalen Marketingteams und verantwortet die Entwicklung und Umsetzung der Marketingstrategien in Europa, dem Nahen Osten sowie in Afrika, teilt die Panduit GmbH, Schwalbach, mit.

16. September 2019

