Martin Winterstein wird General Manager von Anca Europe

Edmund Boland übergibt zum 1. November 2022 die Geschäftsführung von Anca Europe an Martin Winterstein. Die positive Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem starken Auftragseingang und guten Ergebnissen soll durch einen Ausbau der Kapazitäten und eine weitere Intensivierung der Kundenbetreuung fortgeführt werden.

Anca hat seine Aktivitäten in Europa seit den neunziger Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mit Technologiezentren in Weinheim und Coventry (UK) und lokalen Vertriebs-, Anwendungs- und Servicekapazitäten unterstützt der Schleifmaschinenhersteller die europäischen Kunden vor Ort.

Martin Winterstein arbeitet seit 2004 in der Werkzeugmaschinenbranche und war in dieser Zeit für namhafte deutsche Hersteller tätig. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur freut sich darauf, nach seiner bisherigen Aufgabe als Vertriebsleiter bei ANCA Europe die Verantwortung für das Europa-Geschäft zu übernehmen.

„Die Anca Produkte und Leistungen passen zu den Anforderungen der europäischen Kunden. Neuentwicklungen wie die Aims-Fertigungszelle oder die GCX-Lösung für Verzahnwerkzeuge wurden vom Markt sehr gut angenommen. Wir freuen uns darauf, ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen, wenn in den nächsten Monaten verschiedene Systeme installiert werden. Ich bin mir sicher, dass wir Herstellern von Präzisionswerkzeugen- und -komponenten mit unseren aktuellen und kommenden Innovationen und einer starken Kundenorientierung helfen können, ihre Position am Markt auszubauen.“

Edmund Boland, der nach seiner Geschäftsführertätigkeit bei Anca Europe an den australischen Stammsitz von Anca zurückkehrt, fasst zusammen: „Mit einem hochqualifizierten und motivierten Team, dem passenden Produktportfolio und einer konsequenten Kundenorientierung ist es uns gelungen, unser Geschäft in Europa auszubauen. Wir werden dies fortführen, indem wir weiter in den Ausbau der lokalen Kompetenzen, Engineering-Kapazitäten, Supply Chain und Ersatzteilversorgung investieren.“

„Durch den direkten Austausch mit dem Markt auf Messen, in unseren Technologiezentren in Weinheim und Coventry sowie vor Ort beim Kunden konnten wir die richtigen Antworten auf die sehr individuellen Anforderungen unserer Kunden geben. Dazu gehörten aktuelle Entwicklungen bei Maschinen, Anwendungen und Automatisierungslösungen ebenso wie die Auseinandersetzung mit Themen wie Fachkräftemangel, Vernetzung und Nachhaltigkeit. Ich bin dankbar für das, was das Team erreicht hat, und freue mich unter neuer Führung diesen Weg weiterzugehen. Martin Winterstein bringt die Erfahrung und das Fachwissen mit, um unser Geschäft in Europa weiterzuentwickeln“.

Das Unternehmen ist ein Schleifmaschinenhersteller mit einer einzigartigen Fertigungstiefe. Alle wichtigen mechanischen Komponenten, Antriebs- und Steuerungstechnik sowie Software für Konstruktion, Simulation und Betrieb kommen aus dem eigenen Haus. Das Unternehmen bietet ein Portfolio, das von Maschinen bis hin zu automatisierten Zellen reicht. Die Lösungen von Anca werden zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen und komponenten für eine Vielzahl von Branchen eingesetzt, von der Metall- und Holzverarbeitung über die Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Medizintechnik.

In diesem Jahr stellt das Unternehmen erstmals die neue CNC Schleifmaschine MX7 ULTRA vor. Mit neu eingeführter Nanometerauflösung in allen Achsen, einem optimierten Servo- Regelalgorithmus, LaserUltra In-Prozess-Messung und -kompensation, Rundlaufkompensation und Motortemperaturregelung (MTC) zielt die Maschine darauf ab, Herstellern von Präzisionswerkzeugen eine Maximierung von Qualität, Leistung und Werkzeugstandzeit zu ermöglichen.

Neben der MX7 ULTRA zeigt ANCA auf der AMB ein komplettes Lösungspaket für die produktive Fertigung von hochwertigen Verzahnungswerkzeugen. Dazu werden eine Mitsubishi MP1200 Erodiermaschine zum Abrichten der Schleifscheiben und eine ANCA GCX für Wälzschälwerkzeuge live am Stand zu sehen sein. (ch)