Matthias Alberts wird Mitglied der Geschäftsführung von Cadfem

Zum 1. Juli 2022 ist der 40-jährige Matthias Alberts als weiteres Mitglied neben Dr. Jürgen Vogt und Erke Wang in die Geschäftsführung der Cadfem Germany GmbH aufgerückt. Alberts wird sich in der zukunftsfähigen Erschließung neuer Märkte stark einbringen. Dafür ist er einerseits durch seine Auslandserfahrungen, vor allem aber durch seine Überzeugung und sein bisheriges Engagement in der Gruppe und der von Cadfem geprägten TechNet Alliance bestens gerüstet. Neben seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer bei Cadfem Germany wird Alberts weiterhin der Geschäftsleitung der österreichischen Dependence angehören. Unterstützt wird er hierbei von Johannes Raitmair, der seit dem 1. März 2022 gewerberechtlicher Geschäftsführer ist.

Alberts ist 2007 direkt nach seinem Maschinenbaustudium an der Hochschule Hannover und der University of South Wales bei Cadfem eingetreten. Durch seinen Werdegang mit unterschiedlichen Tätigkeiten im Technik- und Vertriebsbereich in Deutschland, den USA und Österreich ist der 40-jährige mit dem Unternehmen, dessen Kunden, Partnern und der Simulationswelt bestens vertraut. Bereits seit 2014 ist Alberts Geschäftsführer der Cadfem (Austria) GmbH. (eve)

