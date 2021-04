Matthias Oettle ist Technischer Leiter bei Kern

Anzeige

Seit Anfang 2021 ist Matthias Oettle Technischer Leiter beim Werkzeughersteller Kern in Hechingen. Oettle zeichnet damit verantwortlich für die kundenorientierte Entwicklung und Optimierung von Schneidwerkzeugen sowie deren nachhaltige Herstellung. Darüber hinaus betreut Oettle kundenspezifische Projekte und treibt die Neuentwicklungen im Bereich Zerspanungstechnologien voran.

Oettle ist seit mehr als 30 Jahren in unterschiedlichsten Positionen in der Zerspanungsbranche als Konstrukteur, Entwickler, Technologe und Vertriebsleiter tätig. Er ist Gründungsmitglied und Schatzmeister des Vereins Zukunftsorientierte Zerspanung e.V. und hat regelmäßig einen Lehrauftrag an der Hochschule Furtwangen im Bereich Advanced Precision Engineering. (eve)

