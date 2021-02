Mit Dr. Hannes Säubert erhält EBM-Papst Landshut neuen Geschäftsführer

Anzeige

Mit Wirkung zum 1. März 2021 übernimmt Dr. Hannes Säubert (49) die Geschäftsführung der EBM-Papst Landshut GmbH, Tochterunternehmen der Mulfinger EBM-Papst-Gruppe. Mit ihm gewinnt der Technologieführer bei Ventilatoren und Motoren eine internationale Führungspersönlichkeit für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Geschäftseinheit EBM-Papst Landshut.

Vielfältige Management- und Beratungserfahrungen

Säubert kann auf vielfältige Management- und Beratungserfahrungen in Europa und den USA zurückgreifen. Er war zuletzt in den USA im Topmanagement von Alliance Laundry Systems aktiv, einem Spezialisten für kommerzielle Waschmaschinen. Davor leitete er die Nordamerika-Aktivitäten von Kärcher und war in Stabs- und Führungspositionen bei Hilti. Begonnen hat Säubert seine berufliche Laufbahn bei der Unternehmensberatung Arthur D. Little.

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Mit Dr. Hannes Säubert gewinnen wir einen international äußerst erfahrenen Manager für die erfolgreiche Entwicklung von EBM-Papst Landshut. Die Gesellschafter, der Beirat und die Gruppengeschäftsführung wünschen ihm für seine richtungsweisenden Aufgaben viel Erfolg.”

Wachsende Märkte Heiztechnik und Hausgeräte bieten Chancen

Als Geschäftsführer verantwortet Dr. Hannes Säubert die EBM-Papst Landshut GmbH, einschließlich der Werke in Slowenien und Serbien sowie der Entwicklungszentren in Osnabrück und den Niederlanden.

Johannes Pfeffer, Gruppengeschäftsführer für die Geschäftseinheiten St. Georgen und Landshut: „Mit seinem Erfahrungsschatz und seiner Führungskompetenz ist Dr. Säubert die richtige Person für die Zukunft von EBM-Papst Landshut. Mit ihm werden wir unser Konzept des Landshuter Wegs erfolgreich weitergehen und uns die Chancen der wachsenden Märkte Heiztechnik und Hausgeräte zunutze machen.“

Kontakt:

EBM-Papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Tel.: +49 7938 81–0

E-Mail: info1@de.ebmpapst.com

Website: www.ebmpapst.com