MPDV stärkt mit Paul Repmann Präsenz in Nordamerika

Anzeige

Paul Repmann ist neuer Manager Sales & Marketing für Nordamerika bei MPDV, Anbieter von IT-Lösungen in der Fertigung. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Umfeld von Fertigung und Industrial Automation wird er das Sales Team in Chicago anführen und dabei auch einen Fokus auf die Markenbildung der MPDV in den USA setzen.

Nach seinem Abschluss an der University of Illinois (BS in General Engineering/Manufacturing Engineering & Masters in Business Administration) arbeitete Repmann im Vertrieb für mehrere Unternehmen der Automatisierungsindustrie und auch bei unterschiedlichen Herstellern von Komponenten, Investitionsgütern sowie Verpackungen für Lebensmittel und Getränke. Dabei orchestrierte er sowohl direkte als auch indirekte Vertriebskanäle.

„Mir ist ein kundenzentrierter Vertriebsansatz sehr wichtig“, erklärt Repmann. „Ich sehe meine Aufgabe darin, unsere Kunden dabei zu unterstützen, grundlegende Probleme aufzudecken und mit hochwertigen Lösungen zu beheben.“ Außerdem möchte Repmann den Zielmarkt in den USA besser strukturieren, um insbesondere kleine und mittlere Unternehmen gezielt erreichen zu können. (ys)

Konakt:

MPDV Mikrolab GmbH

Römerring 1

74821 Mosbach

Tel.: +49 6261 9209–0

E-Mail: info@mpdv.com

Web: www.mpdv.com