Anfang August hat der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Manfred Diederichs (re.) bei der Dirostahl Karl Diederichs KG den Vorsitz des neugeschaffenen Beirats übernommen. Er übergab die Leitung des Remscheider Familienunternehmens, das künftig unter Karl Diederichs GmbH & Co. KG firmiert, in die Hände der nächsten Generation: Dr. Roman Diederichs (li.), der bereits seit 2008 in der Geschäftsleitung fachkundig Verantwortung trägt, soll die Kontinuität des europäischen Spezialisten für Freiformschmiedestücke gewährleisten.

Kontakt zum Unternehmen:

Karl Diederichs GmbH & Co. KG

Stahl-, Walz- und Hammerwerk

Luckhauser Straße 1–5

42899 Remscheid

Tel. +49 (0)2191 593–0

www.dirostahl.com

2. Dezember 2019