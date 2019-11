Anzeige

Der Aufsichtsrat der NSK Ltd, Tokio, hat Dr. Ulrich Nass (Bild) zum Chief Exekutive Officer (CEO) sowie zum Vice President der NSK Europe Ltd ernannt. Bereits seit Februar 2019 ist er als Operating Officer bei dem Wälzlagerhersteller tätig. Sein Vorgänger Masatada Fumoto setzt seine Arbeit als Executive Vice President bei der NSK Ltd sowie als Head of Automotive Steering & Actuator Division HQ fort.

Kontakt:

NSK Deutschland GmbH

Harkortstraße 15

40880 Raitingen

Tel: 02102 4810

www.nskeurope.de

11. November 2019