Andreas Effing ist neuer Head of Sales DACH bei der Kemper GmbH in Vreden. Ab sofort verantwortet der Branchenkenner die vertrieblichen Aktivitäten des Absaugtechnik-Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Effing, der 1994 seine Ausbildung bei Kemper begann, will an der Schnittstelle zwischen operativem Vertrieb und Geschäftsführung den Arbeitsschutz in metallverarbeitenden Betrieben verbessern.

