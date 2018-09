Neuer Mann im Vorstand

Anzeige

Johannes Nonn wird ab dem

1. Oktober neues Mitglied im Vorstand der Wuppermann AG. Der 53-Jährige übernimmt bei dem Leverkusener Stahlverarbeiter als viertes Vorstandsmitglied die Verantwortungsbereiche Vertrieb, Einkauf und Supply Chain Management. Nonn verfügt über langjährige Erfahrung in der Stahlindustrie: Nach zehn Jahren im Konzern Klöckner & Co SE mit Sitz in Duisburg folgten weitere elf Jahre bei der Salzgitter-Gruppe. Vor seinem Wechsel zu Wuppermann verantwortete er das gesamte Stahlgeschäft der Salzgitter AG.

17. September 2018

