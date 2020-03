Neuer Verkaufsleiter Sebastian Dombos leitet Generationswechsel in Nürnberg ein

Anzeige

Engel

Sebastian Dombos (Bild) verstärkt als Verkaufsleiter das Engel-Team in Nürnberg. Er soll im April 2021 die Nachfolge von Ralf Christofori als Geschäftsführer der Engel Deutschland GmbH antreten. Christofori wird zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand wechseln. Mit der Neueinstellung bereitet die Engel Austria GmbH, Schwertberg, frühzeitig den Generationswechsel in Nürnberg vor.

Kontakt zum Unternehmen:

Engel Austria GmbH

Ludwig-Engel-Str. 1

A-4311 Schwertberg

www.engelglobal.com

Hier finden Sie mehr über: