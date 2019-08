Anzeige

Sascha Enderle (Bild) wurde mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat der VNG AG, Leipzig, gewählt. Er folgt in dieser Position auf Dr. Jörg Reichert, der sein bisheriges Mandat niedergelegt hat und aus dem Gremium ausgeschieden ist. Sascha Enderle verantwortet bei der EnBW AG den Bereich Digital Finance & Transformation und verfügt über mehrjährige Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzbereichs.

12. August 2019

