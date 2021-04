Norbert Kleinendonk neuer Geschäftsführer der OTC Daihen Europe

Anzeige

Norbert Kleinendonk ist ab April 2021 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der OTC Daihen Europe GmbH. Außerdem wurde er in den Vorstand der Daihen Corporation berufen, um die strategische Ausrichtung sowie die internationale Expansion der OTC Daihen Europe Unternehmensgruppe weiter auszubauen.

Aufgrund seiner 30-jährigen Betriebszugehörigkeit zählt Norbert Kleinendonk zu den Pionieren bei OTC und ist bereits seit 2018 ein fester Bestandteil der Geschäftsführung.

Ab April übernimmt Shinji Nishino die Position als weiterer Geschäftsführer. Damit löst er seinen Vorgänger, Norihito Takahashi, ab, der künftig für andere Managementaufgaben im Bereich Unternehmensplanung und internationaler Vertrieb zum Einsatz kommt und damit der Daihen Business Gruppe (Bereich Schweißgeräte/Schweißausrüstung) unterstellt ist.

Takahashi war bisher für sämtliche europäischen OTC Standorte und die Erfüllung der strategischen Geschäftsziele verantwortlich. Dazu zählte auch die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von Daihen Varstroj.

Auch vor seiner neuen Position in der Geschäftsführung der OTC Daihen Europe GmbH hat Shinji Nishino seit annähernd 30 Jahren für die Daihen Corporation gearbeitet. Neben seiner Tätigkeit im Management der Roboter-Fertigungsautomatisierung hat er sich als Vizepräsident der OTC Industrial Shanghai, Ltd. in China bewährt. (fr)

