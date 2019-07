Anzeige

Veränderung in der Leitung des Lohner Kunststoffverarbeiters Pöppelmann GmbH & Co. KG: Norbert Nobbe, Matthias Lesch und Henk Gövert (v.li.) werden künftig als Geschäftsführungs-Trio die Geschicke der Pöppelmann Holding lenken. Der bisherige CEO Torsten Ratzmann verlässt das Unternehmen. Die drei Geschäftsführer werden ihre Entscheidungen gleichberechtigt und in enger Abstimmung miteinander treffen.

1. Juli 2019

