Nürnberger wird CSO der EBM-Papst-Gruppe

Mit Wirkung zum 1. April 2021 wurde Thomas Nürnberger (52), Präsident und CEO von EBM-Papst China, in die Geschäftsführung der EBM-Papst-Gruppe mit Sitz in Mulfingen berufen. Dort übernimmt er als CSO die Verantwortung für das weltweite Vertriebsressort des Spezialisten von Ventilatoren und Motoren. Nürnberger ist seit 2016 für das Unternehmen in Shanghai tätig und entwickelte das chinesische Tochterunternehmen äußerst erfolgreich und zukunftsorientiert weiter. In seiner neuen Funktion wird Nürnberger EBM-Papst China weiterhin als Präsident und CEO verantworten. Dort wird ihm ab 01. Juli 2021 Tobias Arndt (35) als General Manager direkt berichten. Arndt ist bereits seit 2010 beim Ventilatorspezialisten in Mulfingen mit unterschiedlichen Führungsaufgaben betraut, zuletzt als Hauptabteilungsleiter Logistik. (eve)

