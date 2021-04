Patrick Mau neuer Geschäftsführer bei Gedore Automotive

Anzeige

Gedore bündelt seine Kompetenz für Montage, Wartung und Reparatur von Personen- und Nutzfahrzeugen bei der Gedore Automotive GmbH in Donaueschingen. Patrick Mau wird als neuer Geschäftsführer ab dem 15. April 2021 die Geschäfte des Automotive-Spezialisten leiten.

Patrick Mau ist ein bekanntes Gesicht bei Gedore. Bereits in den Jahren 2005 bis 2013 war er Teil der Gruppe, bei der er zuletzt die Position als International Sales Director innehatte.

Rainer Bröcher, Geschäftsführer der Gedore Holding, sieht das Potenzial des neuen Kopfes an der Automotive-Spitze: „Patrick Mau bringt beste Voraussetzungen mit, um Gedore in diesem komplexen Geschäftsbereich nach vorne zu bringen. Er kennt die traditionellen Werte unseres Unternehmens und vereint diese mit seiner ausgezeichneten Expertise in den Bereichen Automotive, Vertrieb und Organisationsentwicklung. Wir freuen uns, neue Impulse für Automotive-Werkzeuge setzen zu können und die hervorragenden Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern zu stärken.“

