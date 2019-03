Anzeige

Alberto Ravagni ist als CEO der Solidpower Group zurückgetreten. Sein Nachfolger ist Dr. Andreas Pichler (Bild), der die Position und Aufgaben des CEO im Februar nahtlos übernommen hat. Pichler hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der Ingenieur- und Maschinenbaubranche seine fachliche Kompetenz unter Beweis gestellt, teilt die Solidpower GmbH, Heinsberg, mit. Zudem leitete er ein eigenes Beratungsunternehmen.

18. März 2019