Bei der Siemens-Division Building Technologies wurde Henning Sandfort (Bild) zum neuen CEO der Geschäftseinheit CPS (Control Products and Systems) befördert. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Uwe Frank an, der das Produktgeschäft von Building Technologies derzeit führt und Ende 2018 in den Ruhestand wechselt. Sandfort leitete bisher innerhalb von CPS das Produktsegment „Systems and Room Automation“.

8. Oktober 2018