Shannon McDaniel wird CEO von Panduit

Der Aufsichtsrat des US-amerikanischen Familienunternehmens Panduit mit 5.400 Mitarbeitern hat Shannon McDaniel mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum CEO ernannt. McDaniel, der als CFO seit 2018 bei Panduit tätig ist, tritt damit die Nachfolge von Dennis Renaud an, der in den Ruhestand geht.

Shannon McDaniel hat in seiner 30-jährigen Karriere eine Vielzahl von Führungspositionen bekleidet. Bevor er als CFO zu Panduit kam, war er während seiner 14-jährigen Tätigkeit bei der Eaton Corporation in globalen Führungspositionen im Finanzbereich tätig, u. a. bei Invensys sowie als Finanzdirektor für das EMEA-Elektrogeschäft von Eaton in Bonn und in der Schweiz. McDaniel hat einen Bachelor of Science in Rechnungswesen von der Northern Illinois University in DeKalb, Illinois.

„Ich freue mich sehr über die außergewöhnliche Chance, als CEO von Panduit das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagt McDaniel. „Wir verfügen über eine großartige Strategie, die unglaublich talentierte und engagierte Belegschaft und eine fast 70-jährigen Innovationskultur. Dabei streben wir ständig danach, Werte für unsere Kunden zu schaffen. Ich freue mich sehr auf unsere Zukunft und die Möglichkeiten, die vor uns liegen.“ (eve)

Panduit GmbH

Am Kronberger Hang 8

D-65824 Schwalbach

Telefon +49 (0) 69 77 06 26–0

www.panduit.com