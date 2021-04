Siempelkamp-Geschäftsführer Dirk Howe in BVMW-Wirtschaftssenat berufen

Anzeige

Dirk Howe, Geschäftsführer der Siempelkamp Giesserei GmbH, ist infolge der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens in den Wirtschaftssenat des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) berufen worden.

Die Siempelkamp Giesserei mit Sitz in Krefeld ist die weltweit wohl größte Handformgießerei und fertigt u. a. tonnenschwere Strukturbauteile für Industrieanlagen oder liefert Motorenblöcke für die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Der Wirtschaftssenat ist das Exzellenzgremium des BVMW, in das herausragende und überregional bekannte Unternehmerpersönlichkeiten berufen werden, die von besonderer Wichtigkeit für den Standort Deutschland sind.

„Die Berufung von Dirk Howe stärkt den BVMW-Wirtschaftssenat und fördert die Unternehmergemeinschaft in ihrer Funktion als ‚Speerspitze‘ des Gesamtverbandes. Wir verstehen uns als ordnungspolitisches Korrektiv und setzen uns gemeinsam für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine Wiederbelebung der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft ein“, so NRW-Landesgeschäftsführer Herbert Schulte vom Mittelstandsverband.

Die Belange des Mittelstandes nachdrücklich vertreten

Auch Howe freut sich über die Entscheidung des Verbandes: „Die Berufung in den Wirtschaftssenat des BVMW empfinde ich als eine große persönliche Ehre. Hinter dem Erfolg der Siempelkamp Giesserei stehen aber auch alle unsere Mitarbeiter, die ihren Teil dazu beitragen, dass wir als mittelständisches Unternehmen seit vielen Jahren in der ganzen Welt erfolgreich sind.“ Er schätze es sehr, so Howe weiter, „dass Unternehmer wie ich durch die Arbeit im BVMW die Möglichkeit haben, die Belange des Mittelstandes gegenüber Politik und Gesellschaft nachdrücklich zu vertreten“.

Zur Sicherung der erfolgreichen Unternehmensentwicklung hat sich die Siempelkamp Giesserei im Jahr 2016 mit einem klaren Unternehmenskonzept komplett neu aufgestellt. Darin wurden Prozesse am und um den Bedarf der Kunden ausgerichtet und die eigenen Ansprüche hinsichtlich Qualität und Leistung erhöht. Dazu wurden die Prozesse im gesamten Unternehmen verschlankt und vereinfacht.

Nachhaltige und wertvolle Industriearbeitsplätze

Ein wichtiger Baustein im Unternehmenskonzept der Siempelkamp Giesserei ist die Personalpolitik. So gelingt dem Unternehmen erfolgreich die Balance, als attraktiver Arbeitgeber mit fairen Löhnen wahrgenommen zu werden und gleichzeitig dank klarer Kostenstrukturen im harten, internationalen Wettbewerb zu bestehen.

„Im Wesentlichen sind wir auch heute noch ein mittelständischer Manufakturbetrieb im industriellen Gewand, der nachhaltige und wertvolle Industriearbeitsplätze in NRW bietet und allein im vergangenen Jahr zahlreiche neue zusätzliche Arbeitsplätze in Krefeld geschaffen hat“, so Howe. „Mit einem starken Team haben wir die Basis geschaffen, als Technologieführer aus Deutschland auf dem umkämpften Weltmarkt erfolgreich zu sein“.

Auch wenn Handformguss ohne den Menschen in der Produktion gar nicht möglich ist, hat die Siempelkamp Giesserei seit Jahren dennoch beständig in innovative Technologie, Digitalisierung und Automatisierung investiert, um Mitarbeiter zu entlasten und auch in Zukunft hochwertige Bauteile für die Welt ‚made in Germany‘ anbieten zu können. (bec)

Kontakt:

Siempelkamp Giesserei GmbH

Siempelkampstraße 45

47803 Krefeld

Tel.: +49 2151 894–0

E-Mail: giesserei@siempelkamp.com

Website: www.siempelkamp-giesserei.com