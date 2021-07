Simon Chappell neuer Geschäftsführer bei Matsuura Machinery

Anzeige

Seit dem 1. Juli 2021 ist Simon Chappell neuer Geschäftsführer der Matsuura Machinery GmbH in Wiesbaden-Delkenheim. Er löst in dieser Position Bert Kleinmann ab, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Aufgrund seiner fachlichen und internationalen Erfahrungen wird Herr Chappell den Vertrieb und den After-Sales Bereich von Matsuura in Deutschland und Österreich stärken und weiter vorantreiben. „Nach der allgemeinen Krise im Werkzeugmaschinenbau möchten wir jetzt den Aufwind nutzen, um nötige Veränderungen im Service und Ersatzteilwesen umzusetzen. Der Kunde soll einen Premium Lifetime-Support für unsere Bearbeitungszentren bekommen. Das ist unser Ziel und daran werden wir jetzt arbeiten“, sagt Simon Chappell.

Verschmelzung mit Matsuura Europe

Ab Oktober 2021 wird die Matsuura Machinery GmbH im Zuge einer Verschmelzung in die ebenfalls am Standort Delkenheim ansässige Matsuura Europe GmbH übergehen. Damit wird der gesamte europäische Markt, mit Ausnahme von Großbritannien, gebündelt von einem Unternehmen aus betreut. Chappell wird Geschäftsführer der neu aufgestellten Matsuura Europe GmbH.

Der Zusammenschluss hat auch auf das Ersatzteillager in Wiesbaden großen Einfluss. Dieses wird vergrößert und nun von dort zentral für Europa gesteuert. Schnellere Reaktionszeiten im Ersatzteilwesen stärken somit den deutschen Markt erheblich. (bt)

Kontakt:

Matsuura Machinery GmbH

Berta-Cramer-Ring 21

65205 Wiesbaden-Delkenheim

Tel.: 06122 7803-0

E-Mail: info@matsuura.de

www.matsuura.de