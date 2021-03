Stefan Buchner übernimmt Leitung von AMKmotion

Anzeige

Seit dem 1. März 2021 hat die AMKmotion GmbH + Co KG mit Stefan Buchner einen neuen Geschäftsführer. Das Unternehmen, das international zu den Technologieführern in den Bereichen elektrische Antriebstechnik, Steuerungstechnik und industrielle Automatisierungstechnik zählt, ist seit der Übernahme durch die Arburg-Unternehmerfamilien Hehl und Keinath „Member of the Arburg Family“. An der Spitze von AMKmotion steht damit ein ausgewiesener Branchen-Experte, der über langjährige und internationale Erfahrungen in den entsprechenden Geschäftsfeldern verfügt.

Buchner hat ein Maschinenbaustudium an der FH Regenburg absolviert und danach Erfahrungen im industriellen Produktions- und Planungsumfeld gesammelt. Vor seinem Einstieg bei AMKmotion arbeitete der 39-Jährige mehrere Jahre bei einem mittelständischen Unternehmen im Bereich Antriebstechnik, Steuerungstechnik und Automation. In leitender Position verantwortete er unter anderem die Bereiche Entwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement.

Für Zukunft bestens aufgestellt

Mit diesem Background bringt Buchner beste Voraussetzungen mit, um die langjährige Erfolgsgeschichte von AMK fortzuschreiben und AMKmotion im Sinne der Arburg-Unternehmerfamilien weiterzuentwickeln. Deren Ziel bei der Übernahme war nicht nur, den Bestand von AMK und seiner Kunden- und Lieferantenbeziehungen für die Zukunft nachhaltig zu sichern. Vielmehr wollte man mit zukünftigen Entwicklungen die vorhandenen Kundenbeziehungen ausbauen und neue dazu gewinnen.

Komplettangebot deutlich ausgebaut

Dass AMKmotion jetzt ein Mitglied der Arburg Familie ist, unterstreicht der Logozusatz „Member of the Arburg Family“ plakativ. Mit dieser wichtigen Akquise setzte der Loßburger Maschinenbauer seinen historisch erfolgreichen Weg fort, alle Kernkompetenzen mit dem jeweiligen Know-how in eigener Verantwortung zu führen und auszubauen – und so unabhängig und in Eigenregie alle wichtigen Kernkomponenten der Produkte strategisch orientiert und nachhaltig entwickeln und herstellen zu können.

Damit hat Arburg seine Position in Sachen Komplettangebot noch einmal deutlich ausgebaut. Dieses umfasst jetzt Maschine, Anwendungstechnik, Hard- und Software der Steuerung, Antriebstechnik, Robot-Systeme und Peripherie. (bec)

Kontakt:

AMKmotion GmbH + Co KG

Gaußstraße 37–39

73230 Kirchheim unter Teck

Tel.: +49 7021 5005–0

E-Mail: sales@amk-antriebe.de

www.amk-group.com

Arburg GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Straße

72290 Loßburg

Tel.: +49 7446 33–0

E-Mail: contact@arburg.com

Website: www.arburg.com