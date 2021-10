Stefan Küppers ist neuer Technikvorstand der Westenergie AG

Stefan Küppers übernimmt zum 1. Oktober 2021 die Position des Technikvorstands bei der Westenergie AG.

Er folgt damit auf Harald Heß, der Senior Vice President Energy Networks Technology & Innovation im Netzressort der E.ON SE wird.

Küppers ist seit 2013 Geschäftsführer des Ressorts Spezialtechnik und Digitalisierung bei der Westnetz GmbH, der Verteilnetz-Tochtergesellschaft der Westenergie. Seine Nachfolge bei Westnetz tritt Patrick Wittenberg an. Er war zuletzt Geschäftsführer der Wesernetz Bremen GmbH.

Die Digitalisierung bei Westenergie vorangetrieben

„Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen danke ich Harald Heß ganz herzlich für seine erfolgreiche Arbeit und sein großes Engagement in den vergangenen zwei Jahren. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Westenergie so gut starten konnte“, sagt Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG.

„Insbesondere ist es ihm gelungen, die Digitalisierung in unserem Unternehmen weiter voranzutreiben, unsere Verteilnetze intelligenter zu machen und unsere Infrastruktur für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu ertüchtigen. Damit hat er die Voraussetzungen geschaffen, um die Energiewende in unseren Partnerregionen zum Erfolg zu führen. Einen ebenso großen Erfolg wünsche ich ihm für seine Aufgabe bei E.ON“, so Reiche weiter.

Die Energienetze zu Smart Grids weiterentwickeln

Bernd Böddeling, Aufsichtsratsvorsitzender der Westenergie AG, betont: „Mit den kürzlich im Aufsichtsrat der Westenergie AG beschlossenen Personalentscheidungen vervollständigen wir die Leitungsteams von Westenergie und Westnetz mit erfahrenen und engagierten Führungspersönlichkeiten.“

„Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit Stefan Küppers und Patrick Wittenberg. Sie werden unsere Energienetze zu Smart Grids weiterentwickeln. Damit schaffen wir als Unternehmen die Voraussetzungen für das nachhaltige Energiesystem der Zukunft. Gleichzeitig ermöglichen wir so den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität und können unseren Kundinnen und Kunden zusätzliche digitale Angebote machen“, erklärt Böddeling.

Führungsqualitäten unter Beweis gestellt

„Mit Stefan Küppers kommt ein sehr erfahrener Top-Manager aus dem Team der Westenergie-Gruppe in den Vorstand unseres Unternehmens. Er wird uns mit seiner über 25-jährigen Expertise im Netzgeschäft entscheidend unterstützen“, sagt Reiche.

„Seine Führungsqualitäten hat er nicht zuletzt als Leiter unseres Krisenstabs in der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seinem Teamgeist und seinen Managementfähigkeiten war er Garant dafür, dass den Menschen in den Katastrophengebieten schnell geholfen und die Stromversorgung vor Ort rasch wiederhergestellt werden konnte“, so Reiche weiter.

Beruflicher Werdegang des neuen Technikvorstands

Küppers ist gelernter Energieanlagenelektroniker. Nach der Ausbildung studierte er Elektrotechnik und promovierte an der RWTH Aachen. Bei RWE Energie begann er als Trainee und Spezialingenieur im Bereich Betriebstechnik, um anschließend von 1999 bis 2004 Leitungsaufgaben in der Sekundär- und Nachrichtentechnik zu übernehmen.

Von 2004 bis 2008 leitete Küppers das Regionalzentrum Neuss sowie anschließend den Bereich Operation 110 bis 380 kV. Nach einer Station in der RWE AG als Leiter Netze und Leiter Veränderungsmanagement leitete er den Spezialservice Strom der RWE Rhein-Ruhr Netzservice. Von 2011 bis 2012 übernahm Küppers darüber hinaus die Geschäftsführerposition bei RWE Metering und war technischer Geschäftsführer der RWE Rhein-Ruhr Netzservice. Ab 2013 war er Geschäftsführer der Westnetz GmbH. (bec)

